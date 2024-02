LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hat sich zurückhaltend zu Gedankenspielen über den Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine geäußert. "Abgesehen von der geringen Anzahl an Mitarbeitern, die wir im Land zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine haben, haben wir keine Pläne für einen großangelegten Einsatz", sagte ein Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak dem Sender Sky News zufolge am Dienstag. Es handele sich um eine Angelegenheit für Frankreich. Der Sprecher sagte, Großbritannien helfe der Ukraine mit Ausrüstung, Vorräten und Ausbildung.

Macron hatte am Montagabend nach einem Treffen von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs zur Unterstützung der Ukraine in Paris den Einsatz von Bodentruppen nicht ausgeschlossen. "Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden", sagte er. "Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann."