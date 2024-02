Freyburg an der Unstrut (ots) - Jahresbilanz 2023



Die Rotkäppchen-Mumm Gruppe steuert mit Fokus und Weitblick durch

herausfordernde Zeiten: Trotz nachhaltig anspruchsvollen Marktbedingungen und

erneut erheblicher Kostensteigerungen in 2023 baut das Unternehmen seine

Marktposition aus. Der Gesamtumsatz der Nummer Eins im deutschen Sekt-,

Markenwein- und Spirituosenmarkt liegt bei 1,27 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,24

Milliarden Euro). Im Kerngeschäft Schaumwein erreicht die Unternehmensgruppe ein

Umsatzplus von neun Prozent.



"Mit einem vorausschauenden, unternehmerischen Krisen- und Risikomanagement ist

es uns gelungen, den aktuell großen Herausforderungen unserer Branche

erfolgreich zu begegnen. Dank unserer starken Marken und der großen Treue

unserer Konsumenten konnten wir das Umsatzniveau des Vorjahres steigern", so

Christof Queisser, CEO von Rotkäppchen-Mumm. "Besonders freue ich mich über die

gute Entwicklung unseres Kerngeschäfts Sekt, in dem wir über dem Markttrend

liegen. Alle drei Kernmarken Rotkäppchen, Mumm und Geldermann haben sich positiv

entwickelt und zum Wachstum beigetragen."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Loyalität der Verbraucher zum Sortiment des Hauses zahlt sich aus: "Imletzten Jahr haben uns die Konsumenten erneut das Vertrauen ausgesprochen. Derhohe Qualitätsanspruch an unsere Marken wird auch in herausfordernden Zeitenwertgeschätzt", so Christof Queisser. "Für Rotkäppchen war 2023 in vielerleiHinsicht ein bedeutsames Jahr: Mit der neuen Kampagne haben wir die ikonischeWerbegeschichte der Marke fortgeschrieben und mit der Eröffnung der RotkäppchenErlebniswelt in Freyburg (Unstrut) einen weiteren Meilenstein für die Markenfansgeschaffen. Im Ergebnis wurden wir im Sekt bei Rotkäppchen-Tradition mit einemPlus in Menge und Umsatz belohnt."Die positiven Entwicklungen wurden auch im Jahr 2023 von Herausforderungen wiesteigenden Kosten begleitet, denen Rotkäppchen-Mumm erfolgreich begegnet ist.Das Unternehmen hat seine Fokussierung innerhalb der fünf Geschäftsbereiche miteinem besonderen Schwerpunkt auf das Kerngeschäft auch deshalb noch einmaldeutlich geschärft. Frank Albers, CFO von Rotkäppchen-Mumm, bringt es auf denPunkt: "Unsere diversifizierte Aufstellung und unsere hohe Bereitschaft,gemeinsam aktiv die Zukunft zu gestalten, bleiben der Schlüssel zu unseremnachhaltigen Geschäftserfolg. Mit zukunftsorientierten Investitionen in unsereMarken, in Digitalisierung und in unsere Produktionsstätten stärken wir weiterunsere Marktposition."Auch für das Jahr 2024 bleibt agiles und verbraucherorientiertes Handeln für