(Die Meldung vom 26.2.2024, 16.12 Uhr, wird korrigiert. Die Zitate im letzten Absatz stammen vom RWI-Konjunkturforscher Schmidt. Zudem wurde im vorletzten Satz des vorletzten Absatzes ein Wort geändert: "erhalten")

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat die bundesweite Einführung einer Investitionszulage vorgeschlagen, um "ökologisches Wachstum" zu schaffen. Sie soll über eine Steuergutschrift gewährt werden. Neubaur sprach von einem "Investitions-Booster". "Dieser ist am Ende eine Steuerreduktion um 25 Prozent pauschal für Investitionen, die der Klimaneutralität und der Transformation helfen", sagte die Ministerin am Montag in Düsseldorf bei der Vorstellung der Konjunkturaussichten für NRW.