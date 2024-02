Nach einem Jahr geprägt von Wachstum und technologischen Übernahmen stellt AB Tasty ein neues Erscheinungsbild und eine neue Markenpersönlichkeit vor.

NEW YORK, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- AB Tasty stellt heute eine neue Markenidentität vor, die sich an der "Test and Learn"-Kultur des Unternehmens orientiert, das die Experience Optimization durch Innovation und führende Expertise neu gestaltet. Nach einem Jahr enormen Wachstums, in dem das Unternehmen sein Personalisierungsangebot durch eine neue KITechnologie erweitert hat, hat sich AB Tasty als führender Partner im Bereich der Experience Optimization etabliert - und zwar indem es eine All-in-One-Plattform mit tiefgreifendem Kundenverständnis kombiniert. So wird es Marken ermöglicht, den Einzelnen auf einem ganz neuen Level zu erreichen.