Neueste Entwicklungen bei der Gasexplorationsbohrung 'Welchau' Mit dem Start der Gasexplorationsbohrung "Welchau-1" am 24. Februar hat MCF Energy Ltd. einen wichtigen Schritt in Richtung Erdgasexploration unternommen. Dabei wird besonderer Wert auf den Einklang mit Umweltschutz und Tourismus gelegt.