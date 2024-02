Mladá Boleslav (ots) - > Mit dem neuen Modell bekräftigt Skoda Auto sein

Engagement in Indien und beschleunigt nochmals die Umsetzung seiner

Internationalisierungsstrategie



> Das auf der MQB-A0-IN-Plattform basierende Kompakt-SUV kommt in der ersten

Jahreshälfte 2025 in Indien auf den Markt





> Preisgestaltung des weniger als vier Meter langen SUV-Modells nutzt Vorteileder indischen Verbrauchssteuer, die Skoda an die Kunden weitergeben wird> Neues Kompakt-SUV soll dazu beitragen, dass die Marke Skoda spätestens 2026ihr Ziel von 100.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr in Indien erreicht> Wettbewerb zur Namensgebung des neuen Modells bezieht auch Kunden und Fans derMarke in Indien mit einSkoda Auto India kündigt ein komplett neues Kompakt-SUV an. Es bildet nach denModellreihen Kushaq und Slavia den nächsten Schritt der Produktoffensive. Dasstrategisch wichtige neue Modell für das beliebte Kompaktsegment wird lokal inIndien entwickelt und gebaut. Es soll die Position von Skoda Auto auf dem Marktstärken und die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens weiterbeschleunigen. Das weniger als vier Meter lange Kompakt-SUV kommt in der erstenJahreshälfte 2025 in Indien auf den Markt.Klaus Zellmer, Skoda Auto Vorstandsvorsitzender, erklärt: "Indien ist für dasglobale Wachstum von Skoda Auto von entscheidender Bedeutung - zum einen alsstarker Absatzmarkt, zum anderen als Entwicklungs- und Fertigungsstandort fürunsere Expansion in neue Märkte wie die ASEAN-Region und den Mittleren Osten.Wir haben unseren Absatz in Indien seit 2021 mehr als verdoppelt und gehen jetztden nächsten Schritt, indem wir die für Kunden in Indien und anderen Ländernentwickelte Modellpalette weiter ausbauen. Mit dem für 2025 vorgesehenenkomplett neuen Kompakt-SUV ergänzen wir unser Angebot in einem für unsere Kundenwichtigen Segment. Ich bin zuversichtlich, dass die Erweiterung der SkodaModellpalette dazu beiträgt, unser Wachstumsziel von rund fünf ProzentMarktanteil für die Marken des Volkswagen Konzerns in Indien bis 2030 zuerreichen."Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, fügt hinzu: "DieMarke Skoda hat weltweit große Fortschritte gemacht. 2023 konnten wir unserenAbsatz gegenüber 2022 um 18,5 Prozent steigern. Indien ist ein Schlüsselmarktfür unser Wachstum und dank der lokal entwickelten und vor Ort gebauten ModelleKushaq und Slavia haben wir gerade die Marke von 100.000 während der vergangenenzwei Jahre verkauften Fahrzeugen überschritten. Mit dem komplett neuenKompakt-SUV unterstreichen wir unser Engagement in Indien und dessen Bedeutung