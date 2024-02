"Roku wird sich angesichts dieser bedeutenden Verschiebung in der Wettbewerbslandschaft neu positionieren müssen", zitiert CNBC die Analysten. Und weiter: "Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung von Roku, und wir denken, dass sich die Geschichte verbessern muss, damit Investoren einen erheblichen langfristigen Aufschlag gegenüber dem Walmart/Vizio-Deal rechtfertigen können."

Laut Marketscreener bieten die Titel ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Allein im Februar sind die Titel um 31 Prozent gefallen. Der Absturz begann, als Walmart ankündigte, den Roku-Konkurrenten Vizio zu kaufen, und setzte sich fort, nachdem Roku vergangene Woche seinen Ergebnisbericht veröffentlichte.

Roku ist für seine Streaming-Geräte bekannt, verdient aber den Großteil seines Geldes mit seinem Plattformsegment, das hauptsächlich aus Werbeeinnahmen besteht. Auf den kostenlosen Kanälen wird Werbung geschaltet, und die Plattformeinnahmen machten im Jahr 2023 87 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Starinvestorin Cathie Wood hat erst am Montag 36.654 Roku-Aktien für den Ark Innovation ETF nachgekauft. Bereits am 2. Januar, 16. Und 20. Februar hat die Ark-Invest-Chefin ihre Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt. Ark besitzt nun einen Anteil von 6,48 Prozent an Roku.

