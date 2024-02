Ab sofort sind „LEGO Raft Survival" und „LEGO Obby Fun" in Fortnite verfügbar und bieten den Spielern actionreiche Herausforderungen und ein spannendes Eintauchen in die LEGO Welt.

BILLUND, Dänemark, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die LEGO Gruppe hat heute zwei völlig neue Spielerlebnisse in Fortnite veröffentlicht, die Fans aller Altersgruppen* gemeinsam entdecken und genießen können. „LEGO Raft Survival" und „LEGO Obby Fun" sind die ersten einer neuen Reihe von kinder- und familienfreundlichen Spielerlebnissen in Fortnite mit dem Namen LEGO Islands. Sie wurden mit dem Unreal Editor für Fortnite (UEFN) erstellt, sind ab sofort in Fortnite spielbar und inspiriert von den liebsten Kindheitserinnerungen der Entwickler der LEGO Gruppe, die hinter den Spielen stehen.

„LEGO Raft Survival" kombiniert das Problemlösen im Mehrspieler-Modus mit dem ikonischen LEGO Piraten-Thema. Während der berüchtigte „Blackbeard" die Spieler und ihre Freunde herausfordert, sich auf einem Floß in feindlichen Gewässern über Wasser zu halten, müssen sie Lösungen finden, um zu überleben. So gilt es, den Kanonenkugeln des Barracuda-Schiffes auszuweichen und nach Schätzen oder Ressourcen wie Holz zu suchen, um neue Flöße bauen zu können.

„LEGO Obby Fun" ist der erste LEGO Hindernis-Parcours in Fortnite mit einer Spielplattform aus Bausteinen, die von den Designern der Marke entworfen wurde. Die Spieler müssen klettern und sich zahlreichen anderen Herausforderungen stellen – in einer bunten Bausteinwelt voller Hot Dogs, Pizzen, Einhörnern und vielem mehr.

Die Spieler werden nach dem Zufallsprinzip auf Parcours-Abschnitte geschickt, die von den beliebtesten LEGO Themen inspiriert sind, darunter LEGO Friends, LEGO City, LEGO NINJAGO und LEGO DREAMZzz, und müssen ihre Fähigkeiten jedes Mal allein oder gemeinsam mit ihren Freunden auf die Probe stellen.

Die beiden LEGO Islands sind die ersten LEGO Spielerlebnisse in Fortnite, die seit der Einführung von LEGO Fortnite Ende 2023 hinzukommen – einem völlig neuen Survival-Crafting-Spiel, in dem die Magien von LEGO und Fortnite miteinander verschmelzen. Das Abenteuer „LEGO Fortnite" hat gerade erst begonnen – mit neuen Welten, neuen Spielfunktionen und zahlreichen LEGO-Style-Outfits, die im Laufe dieses Jahres in den Spiel-Updates verfügbar sein werden.

LEGO Fortnite war das erste Spielerlebnis, das aus der langfristigen Kooperation von Epic Games und der LEGO Gruppe hervorgegangen ist – mit dem Ziel, unterhaltsame und sichere digitale Räume für Kinder und Familien zu entwickeln. Alle Fortnite-Erlebnisse, einschließlich LEGO Islands und LEGO Fortnite, nutzen die Kindersicherung und Sicherheitsfunktionen von Epic Games.

Die Spieler können in LEGO Islands und LEGO Fortnite ihre Lieblings-LEGO-Styles auswählen, die über den Locker erhältlich sind. Das sorgt für noch mehr Dynamik und Kreativität.

Und damit nicht genug, denn die LEGO Gruppe wird im Laufe dieses Jahres weitere LEGO Spielerlebnisse in Fortnite veröffentlichen.

„Wir freuen uns, den Spielern das erste unserer kreativen und immersiven LEGO Islands-Spielerlebnisse in Fortnite zu präsentieren", sagt Kari Vinther Nielsen, Head of Play & Creator Growth bei LEGO GAME. „Das Potenzial des Unreal Editor für Fortnite in den Händen unserer kreativen Teams macht diese Erlebnisse erst möglich und erlaubt es uns, mit unserer Marke ganz neue Horizonte in Fortnite zu erforschen. Wir können es kaum erwarten, weitere Neuheiten zu enthüllen – das ist erst der Anfang!"

Empfohlen ab dem Alter von 10 Jahren.

Über die LEGO Gruppe

Die LEGO Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Baumeister von morgen durch die Kraft des Spiels zu inspirieren und zu fördern. Das LEGO Spielsystem, das auf LEGO Steinen basiert, ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können.

Die LEGO Gruppe wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund, Dänemark, gegründet. Ihr Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie „Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Die Produkte des Unternehmens werden inzwischen in mehr als 140 Ländern weltweit verkauft.

Für weitere Informationen: www.LEGO.com

