Grünwald (ots) - Die Bildungslandschaft verändert sich und die Anbieter vonAus-, Fort-, und Weiterbildungskursen müssen zwangsläufig reagieren, wenn sieweiterhin Teilnehmer für ihre Kurse begeistern möchten. Rafail Ioannidis,Raphael Schubert und Daniel Gschaider sind die Gründer der Apiron Agency GmbH,die sich unter dem Motto VOLLE KURSE auf Strategien für digitales Marketing unddie Einführung von Vertriebsprozessen konzentriert. Wir haben uns bei ihnenerkundigt, was für die Kursanbieter heute wichtig ist.Spätestens seit der Coronapandemie hat sich die Bildungsbranche grundlegendgeändert: Diverse Bestimmungen hatten zur Folge, dass viele Veranstaltungen inPräsenz nicht länger abgehalten werden konnten. Bildungsträger standen damit vorder Herausforderung, ihr Angebot in die digitale Welt zu verlagern, um auchweiterhin zu bestehen. Das hat ein neues Marktfeld eröffnet, welches sichzahlreiche Bildungsträger und neue Anbieter zunutze machen - eine Tatsache, dieregionale Bildungsträger vor neue Probleme stellt. "Mit ihrenPräsenzveranstaltungen konnten sie sich als lokale Platzhirsche etablieren,inzwischen konkurrieren sie aber mit Bildungsträgern aus allen deutschenRegionen. Wer jetzt nicht aktiv wird, wird daher nicht nur keine Teilnehmer mehrgewinnen und rote Zahlen schreiben, sondern im schlimmsten Fall vom Marktverschwinden", warnt Rafail Ioannidis, Gründer der Apiron Agency GmbH."Für Bildungsträger ist es damit umso wichtiger, ihr Angebot zeitgemäß zupräsentieren und aktiv in ihre Sichtbarkeit zu investieren, um Leads zugenerieren und Interessenten in Teilnehmer zu verwandeln", ergänzt seinGeschäftspartner Raphael Schubert. "Der Weg dahin führt über digitales Marketingund effiziente Vertriebskonzepte." Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner DanielGschaider haben die Experten ihr Wissen vereint, um private Bildungsträger beider Erneuerung ihrer Prozesse zur Gewinnung von Kursteilnehmern zu unterstützen.Während Daniel Gschaider für mehrere internationale Marketingagenturen tätig warund seine Expertise als Dozent im digitalen Marketing weitergibt, bringt RaphaelSchubert seine Erfahrung beim Aufbau großer Vertriebsteams ein.Start-up-Spezialist Rafail Ioannidis ist für die Wachstumsstrategienverantwortlich. Das Team der Apiron Agency GmbH entwickelt Werbeanzeigen,schaltet und optimiert Kampagnen und sorgt für Effizienz und Automatisierung imVertrieb. Unter dem Motto VOLLE KURSE war die Apiron Agency GmbH bereits amAufbau mehrerer Multimillionen-Unternehmen im Bereich Bildung beteiligt."Wer nicht wirbt, der stirbt!"Wenngleich einige Bildungsträger den Bedarf an digitalem Marketing bereits