Berlin (ots) - Themenvielfalt bei der HypZert Jahrestagung 2024



Ist die Stimmung besser als die Lage? Den Eindruck konnten Besucher der

Jahrestagung der HypZert GmbH in Wiesbaden durchaus gewinnen. Mögen

Immobilienpreise und -transaktionen nach einer sehr langen Hochphase zuletzt

deutlich nachgegeben haben, beim Branchentreff für Immobiliengutachterinnen und

-gutachter der deutschen Finanzwirtschaft waren nur wenig sorgenvolle Gesichter

zu sehen. Rund 1.800 zertifizierte Sachverständige und weitere Fachvertreter der

Branche aus dem In- und Ausland tauschten sich in zahlreichen Fachseminaren und

Diskussionsrunden in der hessischen Landeshauptstadt oder per Online-Stream aus.



Neben der weiteren Entwicklung auf den Immobilienmärkten waren die

fortschreitende Digitalisierung und künstliche Intelligenz sowie einmal mehr die

Nachhaltigkeit in vielen Facetten die beherrschenden Themen. Eröffnet wurde die

Tagung von Nina Babic

(https://www.aareal-bank.com/ueber-uns/unternehmensprofil/vorstand) ,

stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der HypZert und Mitglied des

Vorstandes der Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden. In ihrem Fazit hob Babic

hervor, dass HypZert und deren Gutachterinnen und Gutachter den "state of the

art" der Immobilienbewertung bilden und bedankte sich bei den Gutachterinnen und

Gutachtern für deren Arbeit in einem herausfordernden Umfeld.







Geschäftsführer der HypZert, stellten neue Veröffentlichungen der HypZert

Fachgruppen (https://www.hypzert.de/de/unternehmen/fachgruppen) sowie hilfreiche

Tools zur Unterstützung der Arbeit der zertifizierten Gutachterinnen und

Gutachter, beispielsweise zur Einschätzung von Nachhaltigkeitskriterien, vor.



Branche der Immobiliengutachter trifft sich in Wiesbaden



Auf die besonderen Herausforderungen für die Finanzwirtschaft im aktuellen,

durchaus schwierigen Marktumfeld - Stichwörter: Zinsschock, New

Work/Homeoffice-Trend, Nachhaltigkeit, Daten(sicherheit), Digitalisierung/KI -

ging Jörg Quentin, Managing Director und Head of Property Analysis and Valuation

der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) sowie Vorsitzender des vdp

(https://pfandbrief.de/) Ausschusses für Bewertungsfragen, ein. Quentin warb

eindringlich für Vertrauen in die wichtige Aufgabe der Gutachterinnen und

Gutachter, deren Expertise eine wesentliche Grundlage für die Risikosteuerung

der Finanzierer und damit für Immobilienmarkt und die Wirtschaft insgesamt sei.



Aktuelle Entwicklungen an den Immobilienmärkten in Deutschland stellte am

zweiten Seminartag Andreas Kunert, Leiter Immobilienmarktforschung der

vdpResearch GmbH (https://www.vdpresearch.de/) vor. Dass sich alle Teilmärkte

gegenwärtig in bewegten Zeiten befinden, war auch Tenor weiterer Fachvorträge

und Diskussionen zu den Immobiliensegmenten Handel, Hotels, Sozialimmobilien,

Büro, Wohnen und Logistik.



Kontrovers und teils mehr emotional als sachlich diskutiert wurde in den

vergangenen Monaten das sogenannte Heizungsgesetz. Die Erwartungen der

Immobilienbranche hierzu beleuchtete eine lebhafte Podiumsdiskussion. Ergänzend

erläuterte Matthias Fischer, Senior Manager Bewertung des vdp, die Implikationen

der neuen EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (EPBD). Einen etwas weiteren

Blickwinkel auf das Nachhaltigkeitsthema bot der Vortrag von Reiner Nagel von

der Bundesstiftung Baukultur zur urbanen Transformation im Sinne von

nachhaltiger Stadtplanung.



Auch zu Entwicklungen auf rechtlicher und regulatorischer Seite wurden die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung umfassend informiert. Annett Wünsche,

vdp Bereichsleiterin Bewertung, erläuterte Änderungen aus der MaRisk Novelle

2023 und die voraussichtliche Einführung eines sogenannten "Property values" als

weiteren sicheren Wert.



Abgerundet wurde die Jahrestagung durch Kurzvorstellungen innovativer

Dienstleistungen für die Gutachterbranche sowie informative Gespräche an den

zahlreichen Ausstellerständen.



Über die HypZert



Die HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für

Immobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der

deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen

nach Kriterien der ISO/IEC 17024.



Pressekontakt:



Reiner Lux

HypZert GmbH

T +49 30 206 229 0

E mailto:lux@hypzert.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55116/5723296

OTS: HypZert GmbH



Reiner Lux und Tanja Reiß (https://www.hypzert.de/de/team) , beideGeschäftsführer der HypZert, stellten neue Veröffentlichungen der HypZertFachgruppen (https://www.hypzert.de/de/unternehmen/fachgruppen) sowie hilfreicheTools zur Unterstützung der Arbeit der zertifizierten Gutachterinnen undGutachter, beispielsweise zur Einschätzung von Nachhaltigkeitskriterien, vor.Branche der Immobiliengutachter trifft sich in WiesbadenAuf die besonderen Herausforderungen für die Finanzwirtschaft im aktuellen,durchaus schwierigen Marktumfeld - Stichwörter: Zinsschock, NewWork/Homeoffice-Trend, Nachhaltigkeit, Daten(sicherheit), Digitalisierung/KI -ging Jörg Quentin, Managing Director und Head of Property Analysis and Valuationder Deutschen Pfandbriefbank (pbb) sowie Vorsitzender des vdp(https://pfandbrief.de/) Ausschusses für Bewertungsfragen, ein. Quentin warbeindringlich für Vertrauen in die wichtige Aufgabe der Gutachterinnen undGutachter, deren Expertise eine wesentliche Grundlage für die Risikosteuerungder Finanzierer und damit für Immobilienmarkt und die Wirtschaft insgesamt sei.Aktuelle Entwicklungen an den Immobilienmärkten in Deutschland stellte amzweiten Seminartag Andreas Kunert, Leiter Immobilienmarktforschung dervdpResearch GmbH (https://www.vdpresearch.de/) vor. Dass sich alle Teilmärktegegenwärtig in bewegten Zeiten befinden, war auch Tenor weiterer Fachvorträgeund Diskussionen zu den Immobiliensegmenten Handel, Hotels, Sozialimmobilien,Büro, Wohnen und Logistik.Kontrovers und teils mehr emotional als sachlich diskutiert wurde in denvergangenen Monaten das sogenannte Heizungsgesetz. Die Erwartungen derImmobilienbranche hierzu beleuchtete eine lebhafte Podiumsdiskussion. Ergänzenderläuterte Matthias Fischer, Senior Manager Bewertung des vdp, die Implikationender neuen EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (EPBD). Einen etwas weiterenBlickwinkel auf das Nachhaltigkeitsthema bot der Vortrag von Reiner Nagel vonder Bundesstiftung Baukultur zur urbanen Transformation im Sinne vonnachhaltiger Stadtplanung.Auch zu Entwicklungen auf rechtlicher und regulatorischer Seite wurden dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung umfassend informiert. Annett Wünsche,vdp Bereichsleiterin Bewertung, erläuterte Änderungen aus der MaRisk Novelle2023 und die voraussichtliche Einführung eines sogenannten "Property values" alsweiteren sicheren Wert.Abgerundet wurde die Jahrestagung durch Kurzvorstellungen innovativerDienstleistungen für die Gutachterbranche sowie informative Gespräche an denzahlreichen Ausstellerständen.Über die HypZertDie HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle fürImmobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände derdeutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innennach Kriterien der ISO/IEC 17024.Pressekontakt:Reiner LuxHypZert GmbHT +49 30 206 229 0E mailto:lux@hypzert.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55116/5723296OTS: HypZert GmbH