Großauftrag Rheinmetall soll Flugabwehrsystem an Bundeswehr liefern Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Großauftrag zur Lieferung eines Flugabwehrsystems erhalten. Wie der Rüstungskonzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, wird Rheinmetall das mobile Flugabwehrsystem "Skyranger 30" an die deutschen …