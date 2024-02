Das weltweit führende Premium-Tabakunternehmen erzielt im Jahr 2023 einen Umsatz von 721 Millionen US-Dollar, 31 % mehr als 2022

China , Spanien, die Schweiz, Deutschland und Großbritannien sind die fünf umsatzstärksten Habanos-Märkte

Mit 31 neuen Produkten auf dem Markt steht das Jahr 2023 im Zeichen von Innovationen und Markteinführungen

HAVANNA, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Corporación Habanos, S.A., der weltweit führende Anbieter von Premium-Zigarren, gab während der Pressekonferenz zum Auftakt des 24. Habano Festivals seine Finanzergebnisse für 2023 bekannt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von insgesamt 721 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 31 % gegenüber dem Vorjahr. Die 27 Premium-Marken, die vollständig von Hand hergestellt und durch die geschützten Ursprungsbezeichnungen (P.A.O.) gekennzeichnet sind, tragen entscheidend zu seinem Erfolg bei. Diese Zahlen spiegeln die Stärke der Marken wider, die Habanos-Liebhabern auf der ganzen Welt einzigartige Erlebnisse beschert haben.

Die Co-Präsidenten von Habanos, S.A., Maritza Carrillo Gonzalez und Luis Sánchez-Harguindey, brachten ihre Zufriedenheit zum Ausdruck. „Die Erfolge von Habanos, S.A. im Jahr 2023 sind das Ergebnis der Anerkennung der einzigartigen Herkunft unseres Tabaks, der Stärke und des Prestiges unserer Marken und natürlich der Leidenschaft aller, die an der faszinierenden Welt von Habanos teilhaben. So feiern wir das 30-jährige Bestehen der Corporación Habanos, S.A., die den Anhängern von Premium-Tabak in allen Teilen der Welt unvergleichliche Momente und Erlebnisse ermöglicht."

Mit 27 Marken und einer Präsenz in mehr als 130 Ländern ist der Erfolg des Unternehmens das Ergebnis von Exzellenz, Tradition und Innovation. Die Produkte von Habanos, S.A. sind dank des weltweiten Vertriebs- und Fachhandelsnetzes auf fünf Kontinenten erhältlich. Im Jahr 2023 waren die Märkte mit dem höchsten Anteil am Umsatz des Unternehmens Spanien, Frankreich, China, Deutschland und die Schweiz. In der Aufschlüsselung nach Regionen bleibt Europa mit einem Anteil von 56 % am Gesamtumsatz der führende Markt für Habanos, gefolgt von Asien (21 %), Nord-, Mittel- und Südamerika (13 %) sowie Afrika und dem Nahen Osten (10 %).