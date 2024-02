OAKVILLE, ON – 27. Februar 2024 / IRW-Press / FendX Technologies Inc. (CSE:FNDX) (OTCQB: FDXTF) (FWB: E8D) (das „Unternehmen“ oder „FendX“), ein Nanotechnologieunternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 26. Februar 2024 eine Entwicklungsphase-Vereinbarung mit Dunmore International Corp. („Dunmore“), einer Betriebsgesellschaft von Steel Partners Holdings L.P. (NYSE:SPLP), abgeschlossen hat, nach welcher das Unternehmen die weitere Optimierung des Fertigungsprozesses zur Produktion der mittelgroßen Folie REPELWRAP mit einem weiteren Pilot-Fertigungslauf fortsetzen wird.