ROUNDUP Mehrere Tausend polnische Bauern demonstrieren in Warschau Mehrere Tausend polnische Bauern sind in Warschau gegen die EU-Agrarpolitik und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine auf die Straße gegangen. Mit Tröten, Sirenen und Feuerwerksknallern machten sie am Dienstag ihrem Unmut Luft. Die …