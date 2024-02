(neu: mehr Details und Hintergrund)



COTTBUS (dpa-AFX) - Trotz aller Schwierigkeiten und Proteste sieht Wirtschaftsminister Robert Habeck den Ausbau von Ökostrom aus Wind und Sonne im Plan. "Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann haben wir es geschafft", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Cottbus. "Wir biegen jetzt ein auf die Zielerreichungspfade." Dem widersprachen die ostdeutschen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Reiner Haseloff (beide CDU).

"Ich bin eher in Sorge, was die Energiewende angeht", sagte Sachsens Regierungschef Kretschmer bei einer Konferenz des Energieverbands BDEW. "Ich habe ja an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, dass man sie neu aufsetzen muss und nochmal neu rechnen muss." Energie sei in Deutschland unglaublich teuer, es gebe Abwanderung von Unternehmen. "Unsere Konkurrenz ist viel günstiger, das muss uns beschweren."