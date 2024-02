LONDON, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die World Food Travel Association (WFTA), die weltweit führende Organisation in der kulinarischen Tourismusbranche, hat ihren Report „State of the Industry (SOTI) – Food & Beverage Tourism 2024" veröffentlicht. Der Bericht steht ab sofort als kostenloser Download zur Verfügung.

Der SOTI-Report ist eine jährliche Bewertung und Analyse der kulinarischen Tourismusbranche (auch bekannt als Gastronomietourismus) durch die WFTA. Jedes Jahr befragt der Verband führende Branchenexperten und erstellt Expertenanalysen in der Form von Thought Leadership Reports. In diesem Jahr werden zwölf Trends diskutiert, die Entwicklungen in den Bereichen Authentizität, Lokalismus, Nachhaltigkeit, Vielfalt, KI, Verbraucherverhalten, Influencer, Gesundheit und Wellness, soziale Medien und Kundenbindung umfassen.