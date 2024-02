BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- ng-voice, ein führender Anbieter von Sprach- und Künstliche-Intelligenz-Lösungen, kündigt seine Teilnahme am Mobile World Congress 2024 (MWC) an, der weltweit größten Veranstaltung der Mobilfunkbranche, die vom 26. bis 28. Februar in Barcelona stattfindet. Auf der diesjährigen Messe wird ng-voice seine neuesten innovativen Lösungen vorstellen, mit denen Betreiber ihre Produktionskosten für Sprache radikal senken, ihren Betrieb dank der KI-Unterstützung optimieren und neue innovative, umsatzsteigernde Anwendungen auf dem IMS einführen können.

ng-voice ermöglicht es Telekommunikationsbetreibern: