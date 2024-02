DUBAI, VAE, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, eine der drei nach Volumen größten Kryptobörsen der Welt, hat "Navigating Bull and Bear Markets, A Dive Into User's Asset Allocation" veröffentlicht - einen neuen Bericht, der zeigt, wie institutionelle und private Anleger nach der Genehmigung des BTC ETF im Januar für den Krypto-Bullenmarkt positioniert sind.

Dieser Einblick aus erster Hand in die umfangreichen Handelsdaten von Bybit zeigt, dass sich institutionelle Anleger in Richtung Ether (ETH) verlagert haben, wobei die Allokationen bis Ende Januar 2024 etwa 40 % erreichen werden - möglicherweise aufgrund des bevorstehenden Dencun-Upgrades für das Ethereum-Netzwerk. Die Allokation für Privatanleger beträgt dagegen etwa 20 % BTC und 10 % ETH. Was die Stablecoins betrifft, so zeigt der Bericht, dass der Einzelhandel 36 % in Stablecoins hält, während die Institutionen mit etwa 10 % in Stablecoins stärker engagiert sind.