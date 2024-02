BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2024 teilte Huawei seine Anwendungspraktiken für Festnetze der fünften Generation (F5G) sowie innovative Produkte und Lösungen, die sich auf das Thema "F5G Advanced, The Foundation for Industrial Intelligence" (Fortschrittliches F5G, die Grundlage für industrielle Intelligenz) auf dem von IDATE veranstalteten Green All-Optical Network Forum konzentrieren.

Gu Yunbo, Präsident der Enterprise Optical Business Domain von Huawei, betonte in seiner Keynote, dass Huawei auf der Grundlage neuer F5G Advanced-Technologien wie fgOTN, Wi-Fi 7 und 50G PON eine Reihe von szenario-basierten Lösungen zur Erreichung von Fiber Sensing sowie Fiber to Home, to Enterprise, to Machine und to Computing auf den Markt bringt. Es baut präzise Sensorik und deterministische Ultrabreitbandnetze für die Industrie auf und schafft damit die Grundlage für industrielle Intelligenz.