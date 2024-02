GUANGZHOU, China, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Wanglaoji präsentierte sein internationales Markenzeichen „WALOVI" weltweit auf der Konferenz zur Förderung des Geschäftsumfelds 2024 in Mailand-Guangzhou und dem chinesisch-italienischen Treffen für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit und Austausch am 26. Februar. Das Thema der Veranstaltung lautete „Glück in die Welt bringen": Eine gut etablierte traditionelle chinesische Marke stellt der Welt die Ji (Glück)-Kultur vor. Mit der Mission, „Glück in die Welt zu bringen", führte Wanglaoji sein internationales Markenzeichen auf den Überseemärkten ein und gründete das erste europäische Kräuterteemuseum, um die weltweiten Verbraucher mit diesem gesunden, natürlichen Kräutergetränk aus China zu überzeugen.

Wanglaoji treibt die Internationalisierung der umfassenden Gesundheitsdienstleistungsbranche voran. Wanglaoji setzt erneut die Segel in Richtung Globalisierung und legt damit den Grundstein für die Internationalisierung der umfassenden Gesundheitsdienstleistungsbranche. Guangzhou Pharmaceutical Holdings mit Sitz im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao hat sich im Laufe der Jahre dank der durch die Reformen und die Öffnung gegebenen Möglichkeiten und seines aktiven Engagements in den beiden Wirtschaftskorridoren „Belt and Road" auf hohem Niveau entwickelt. Als Vorreiter der Gruppe auf dem Weg zur Globalisierung hat Wanglaoji die beiden treibenden Kräfte der kulturellen Anziehungskraft und des Produkthandels etabliert und ist zu einem wichtigen Kanal geworden, der die Welt über China informiert.

Weng Shaoquan, Vorstandsvorsitzender der Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co., Ltd, kommentierte: „Wir müssen nicht nur gute Produkte anbieten, sondern auch die traditionelle chinesische Kräuterteekultur und die Kultur des Ji (Glück) in der Welt verbreiten und das Markenkonzept 'Glück in die Welt bringen' vermitteln. Auf diese Weise können wir uns von einer nationalen zu einer internationalen Marke wandeln und so den Austausch zwischen der Kräuterteebranche und der Welt weiter vorantreiben, die chinesische Kräuterteekultur weltweit verbreiten und den Trend zum Konsum gesunder pflanzlicher Getränke vorantreiben."

Mit Blick auf die Zukunft wird Wanglaoji an der Mission „Glück in die Welt bringen" festhalten und die wissenschaftliche und technologische Innovation und Entwicklung für die Gesundheitsindustrie weiter fördern, um so den chinesischen Kräutertee zum Kräutertee der Welt zu machen.

