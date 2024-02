Der erste Nackenschlag für die Short-Seller waren die Erlöse von Beyond Meat. Die lagen mit 73,7 Millionen US-Dollar zwar 7,8 Prozent unter dem Vorjahreswert, übertrafen aber dennoch die Schätzungen der Analysten deutlich. Die hatten mit einem Umsatz von 66,7 Millionen US-Dollar gerechnet.

Der zweite Nackenschlag kam dann vom Vorstandsvorsitzenden Ethan Brown. Der kündigte mit den Zahlen an, dass Beyond Meat die Betriebskosten und den Bargeldverbrauch im neuen Geschäftsjahr 2024 "stark reduzieren" werde. Damit nahm das Unheil für die Shorties seinen Lauf. In windeseile wurde aus einem Plus von 37 Prozent eine Verdopplung.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Beyond Meat einen Umsatz zwischen 315 und 345 Millionen US-Dollar. Die Experten erwarteten im Durchschnitt 344 Millionen US-Dollar. Eine Zahl, die der Hersteller von Fleischersatz im besten Fall erreichen kann.

Unterm Strich verfehlte Beyond Meat allerdings die Erwartungen. Im vierten Quartal hat der US-Konzern seine Verluste ausgebaut. Das Minus stieg von 66,87 auf 155,11 Millionen US-Dollar. Beim Verlust je Aktie ergibt sich somit folgendes: Er stieg von 1,05 auf 2,40 US-Dollar. Die Experten hatten mit einem Verlust je Aktie von 0,88 US-Dollar gerechnet.

Da überrascht es schon ein wenig, dass der Kurs so in die Höhe schießt. Jetzt darf wieder gefragt werden, ob die Meme-Trader zurück im Markt sind und den Short-Sellern einheizen?

Der Kurs ist jedenfalls wieder ein Stück zurück und pendelt sich auf ein Plus um die 70 Prozent ein.

Markus Weingran, Aktien-Experte wO Börsenlounge

Viel Spaß beim Anschauen!

Übrigens: Diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!