Als Partner von Microsoft wird Bio-Logical 10.000 Tonnen Kohlenstoff über eine große Biokohle-Anlage in Afrika abbauen.

größten Einzelkäufe von Biokohle-Gutschriften eines afrikanischen Anbieters Der Kohlenstoffabbau durch Bio-Logical unterstützt einige der weltweit am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und ihre Ernährungssicherheit zu verbessern.

NAIROBI, Kenia, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Bio-Logical unterzeichnete heute einen Vertrag über die Lieferung von CO2-Emissionszertifikaten an Microsoft bis 2024/2025.

Diese Vereinbarung zwischen Microsoft und Bio-Logical über 10.000 Gutschriften für den CO2-Abbau trägt dazu bei, den Klimawandel weltweit zu bekämpfen und gleichzeitig die Klimaresistenz von Tausenden von Landwirten in Kenia zu erhöhen, um so die Lebensgrundlagen und die Ernährungssicherheit in der Region zu verbessern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als erstes afrikanisches Unternehmen einen Vertrag mit Microsoft über den Abbau von Kohlenstoff durch Biokohle abgeschlossen haben. Diese Übereinkunft wird als Katalysator fungieren und unseren ökologischen und sozialen Einfluss in der Region verstärken", so Phil Hunter, Mitbegründer von Bio-Logical.

Der Vertrag, für den die Gutschriften unter puro.earth ausgestellt werden, ist einer der größten Einzelkäufe von Biokohle aus einem afrikanischen Projekt und bedeutet einen bedeutenden Schritt für die Kohlenstoffentfernung auf dem Kontinent.

Die Biokohle-Anlage von Bio-Logical gehört zu den größten in Afrika. Mit der Unterstützung von Microsoft will Bio-Logical bis 2030 jährlich 1 Mio. Tonnen CO2 binden und 1 Mio. Kleinbauern bei der Stärkung ihrer Klimaresistenz unterstützen.

„Dies ist ein großer Tag für Bio-Logical. Ein Unternehmen wie Microsoft als Kunden zu haben, das beim Klimaschutz und der CO2-Bindung eine Vorreiterrolle einnimmt, ist ein echter Beweis für das, was wir hier aufbauen. Kleinbauern gehören weltweit zu den am stärksten vom Klimawandel bedrohten Menschen, obwohl sie am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Diese Zusammenarbeit mit Microsoft wird Tausenden von Menschen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie brauchen, um ihre Klimaresilienz zu verbessern", so Rory Buckworth, Mitbegründer von Bio-Logical.