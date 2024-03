BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Das Huawei Global Digital Power Forum fand während des MWC Barcelona 2024 unter dem Motto „Accelerating Energy Transition for Greener ICT" (Schnellere Energiewende für umweltfreundlichere IKT) statt. Wichtige Betreiber, Branchenführer und Branchenexperten aus der ganzen Welt nahmen an der Veranstaltung teil, um sich über aktuelle Ansichten, neueste Erkenntnisse und erfolgreiche Praktiken der globalen Energiewirtschaft auszutauschen und so die Energiewende für eine grünere IKT zu beschleunigen.

Auf der Veranstaltung hielt Charles Yang, Senior Vice President von Huawei und Präsident der Abteilung für globale Marketing- und Vertriebsdienste, Huawei Digital Power, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Enabling Operator Success Amid the Global Transition to Carbon Neutrality" (Erfolg für Betreiber in Zeiten des globalen CO2-Ausstiegs). Er betonte, dass sich die Kohlenstoffneutralität von einem globalen Konsens zu einer globalen Aktion entwickelt hat. Dekarbonisierung, Elektrifizierung, Digitalisierung und Intelligenz kristallisieren sich als die vier wichtigsten Pfeiler für die Energieentwicklung und -transformation heraus.

Diese Herausforderungen zwingen die Betreiber dazu, sich von reinen Energieverbrauchern zu Energieverbrauchern, -erzeugern und -vermittlern zu wandeln. Als Energieverbraucher können sie innovative Technologien nutzen, die es ermöglichen, mit jedem Watt mehr Bits zu betreiben und so einen effizienteren Energieverbrauch zu erreichen. Als Energieerzeuger können sie den von ihnen erzeugten Ökostrom verbrauchen, indem sie dezentrale PV-Systeme an Standorten und auf dem Campus einsetzen. Außerdem können sie mit Energiespeichersystemen an den Standorten ein virtuelles Kraftwerk (VPP) einrichten, das die Spitzenlastreduzierung und die Frequenzregulierung der Stromnetze unterstützt. Als Energielieferanten können sie Bits verwenden, um Watt zu verwalten. Das heißt, sie können digitale Technologien nutzen, um die Effizienz zu verbessern und die Energiestabilität sowohl in konventionellen als auch in erneuerbaren Energiesystemen zu gewährleisten.