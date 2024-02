Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Affidea, Europas größter ambulanter

Dienstleister mit Schwerpunkt auf diagnostischer Bildgebung, der ein breites

Dienstleistungsportfolio mit symbiotischen angrenzenden Dienstleistungen

anbietet, darunter ambulante Dienstleistungen, Labordienstleistungen und

Krebsbehandlung, gibt die erfolgreiche Neufestsetzung seiner Schuldenstruktur

und den Abschluss eines fungiblen Darlehens B in Höhe von 200 Millionen Euro

bekannt. Es ergänzt das bestehende Darlehen B in Höhe von 770 Millionen Euro.

Diese jüngste Kreditlinie unterstützt die Wachstumsstrategie des Unternehmens

weiter.



Affidea hat seine Wachstumsstrategie im Jahr 2023 beschleunigt und investiert in

den Ausbau bestehender Kliniken und in Greenfields sowie in wertsteigernde

Akquisitionen, um sein Dienstleistungsportfolio zu erweitern und neue

Polikliniken und Kompetenzzentren hinzuzufügen. Insgesamt hat Affidea im Jahr

2023 14 Akquisitionen in 8 Ländern (darunter die Schweiz, das Vereinigte

Königreich, Spanien, Portugal, Italien und Rumänien) abgeschlossen, 24 neue

Zentren in sein Netzwerk aufgenommen und 9 neue Investitionen auf der grünen

Wiese (Litauen, Polen, Rumänien, Griechenland) eröffnet.







Reichweite und die Diversifizierung seiner Dienstleistungen zu verbessern, damit

es den Bedürfnissen seiner Patienten und Ärzte in jeder Gemeinde besser gerecht

werden kann. Die neue Kreditfazilität soll das Unternehmen bei der Verfolgung

seiner Expansionspläne in den nächsten Jahren unterstützen.



Guy Blomfield, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Affidea, erklärte:

" Ich bin sehr stolz darauf, was Affidea im Jahr 2023 erreicht hat und wie wir

das Jahr 2024 begonnen haben. In den ersten beiden Monaten des Jahres

expandierten wir in 5 unserer Länder mit 3 Übernahmen in Italien, Spanien und

Rumänien und 2 Greenfields in Portugal und der Schweiz. Der Erfolg dieser

Kapitalspritze ist ein Vertrauensbeweis für unsere Strategie, unsere operative

und finanzielle Leistung und unser starkes Geschäftsmodell. Diese neue

Kreditlinie verschafft uns die Flexibilität, unsere strategischen Initiativen zu

nutzen und unsere Expansionspläne zu beschleunigen, um unseren mehr als 13

Millionen Patienten, die jedes Jahr unsere 355 Zentren in Europa besuchen, einen

Mehrwert zu bieten ."



Ronald Voordendag, Interims Finanzvorstand von Affidea, fügte hinzu: " Wir

freuen uns über die Unterstützung von Fremdkapitalinvestoren für unser

refinanziertes Darlehen mit reduzierten Zinskosten, das unsere Wachstumspläne

unterstützt. Dies ist ein Erfolg, der das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit

