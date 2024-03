HONGKONG, 28. Februar 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, wurde vom Marktforschungsunternehmen Omdia erneut als globale Top 2 TV-Marke ausgezeichnet.

Laut dem Global TV Sets Report 2023 von Omdia hat TCL seine zweite Position auf dem globalen TV-Markt nach Marken das zweite Jahr in Folge gehalten, mit insgesamt 25,26 Millionen ausgelieferten TV-Geräten, was einem Marktanteil von 12,5 % entspricht. Dieser Erfolg ist zum Teil auf die erfolgreichen Premium-TV-Angebote des Unternehmens zurückzuführen, zu denen auch eine Serie von Mini-LED-Fernsehern gehört, die 2023 eingeführt wurde. Dieses Produktsegment hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erfahren und erfreut sich nach wie vor einer bemerkenswerten Marktnachfrage.