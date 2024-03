Osnabrück (ots) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr will beim Nein zurEU-Lieferketten-Richtlinie bleiben. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagteDürr: "Die FDP wird ihre Haltung zur Lieferketten-Richtlinie nicht mehr ändern.Diese Richtlinie schwächt unsere Wettbewerbsfähigkeit und überzieht dieeuropäischen Unternehmen mit überflüssiger Bürokratie. Wir haben deutlichgesagt, dass wir alles verhindern werden, was unsere Wirtschaft schwächt."Würde die EU das Vorhaben verabschieden, drohe die Gefahr, "dass sich unsereBetriebe aus Angst vor Bürokratie und rechtlichen Risiken aus Europazurückziehen". "Das werden wir nicht hinnehmen und haben deshalb unsere Haltunggegenüber dem Europäischen Rat auch schon im Herbst 2022 klargemacht", sagteDürr. Das Abstimmungsverhalten sei deshalb für die anderen Mitgliedstaaten keineÜberraschung. "Umweltstandards in anderen Teilen der Welt werden nicht dadurchverbessert, dass in Europa Aktenordner mit komplizierten Dokumentationen gefülltwerden", argumentierte Dürr. Die Blockade der FDP war auf Kritik derKoalitionspartner von SPD und Grünen gestoßen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5723518OTS: Neue Osnabrücker Zeitung