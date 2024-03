Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - HONOR, Qualcomm und GSMA setzen sich

gemeinsam für menschenzentrierte KI ein und betonen ihr Engagement für offene

Zusammenarbeit und Schutz der Privatsphäre



Auf dem MWC Barcelona 2024 nahm George Zhao, Geschäftsführer von HONOR Device

Co., Ltd. die Bühne mit Branchenführern für eine anregende Podiumsdiskussion

ein. Die Sitzung mit dem Titel "Der Mensch steht bei der KI-Entwicklung an

erster Stelle: Key Considerations for Creating AI for Smart Devices" (Wichtige

Überlegungen zur Entwicklung von KI für intelligente Geräte), John Hoffman,

Geschäftsführer von GSMA Ltd. , und Alex Katouzian, Konzerngeschäftsführer von

MCX, Qualcomm Technologies, Inc. . Gemeinsam unterstrichen sie, wie wichtig es

ist, KI-Geräte zu entwickeln, die ein intuitives, menschenzentriertes Erlebnis

bieten und gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer schützen.







zukünftiges Smartphone-Erlebnis neu gestalten wird. HONOR wird unsere

KI-Strategie vorantreiben, indem wir sie in MagicOS und alle HONOR-Geräte

integrieren und so ein menschenzentriertes Erlebnis sicherstellen, das unsere

Nutzer bei jeder Interaktion begeistert", erklärte Zhao und betonte das

Engagement von HONOR bei der Entwicklung von KI-Geräten, bei denen die

menschlichen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.



Die Expertise von HONOR im Bereich der Geräte-KI wird durch die Einführung von

MagicOS 8.0 auf dem MWC demonstriert, das KI auf Plattformebene und die

branchenweit erste absichtsbasierte Benutzeroberfläche (IUI) vollständig

integriert. MagicOS 8.0 verfügt außerdem über Magic Portal, eine

absichtsbasierte Funktion zur Empfehlung von Verknüpfungen, mit der der Nutzer

nahtlos zwischen Apps wechseln und auf Dienste zugreifen kann - mit einem

einzigen Zug. Es unterstützt weltweit 100 wichtige Anwendungen.



HONOR hat sich außerdem mit Qualcomm zusammengetan, um die Verwendung von

Open-Source Llama 2 auf dem neuen HONOR Magic6 Pro zu demonstrieren und so die

Leistungsfähigkeit von KI auf dem Gerät auch bei Offline-Nutzung zu zeigen.



Ein offenes Ökosystem annehmen



HONOR leistet Pionierarbeit für ein offenes Ökosystem und lädt globale Partner

wie Qualcomm und GSMA ein, sich zusammenzuschließen. "Indem wir die offene

Zusammenarbeit fördern, schaffen wir KI-Erlebnisse auf den Geräten zum Nutzen

der Verbraucher", so Zhao.



"Wir wollen es den Menschen leicht machen, auf der Grundlage unserer Plattformen

zu entwickeln und zu innovieren", so Katouzian. "Zusammenarbeit und Offenheit Seite 2 ► Seite 1 von 3

