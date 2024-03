LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bodentruppen für Ukraine:

"Westliche Bodentruppen in der Ukraine? Nicht ausgeschlossen! Auch wenn es "heute keinen Konsens darüber" gebe. Was hat Emmanuel Macron da bloß geritten? Das ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Auf keinen Fall. Die Truppensteller würden ohne Wenn und Aber Kriegspartei. Nicht nur ihre Soldaten wären für Russland ein legitimes militärisches Ziel, sondern auch ihre Infrastruktur bis hin zu ihren Stützpunkten und ihrer Nachschubversorgung in der Heimat. Das könnte dann der Dritte Weltkrieg sein."/DP/jha