Unternehmen lassen ferngesteuerte Schiffe auf dem Rhein fahren Drei Logistik-Unternehmen wollen erstmals im kommerziellen Rahmen Binnenschiffe auf dem Rhein per Fernsteuerung ans Ziel bringen. Am Mittwoch (9.00 Uhr) nimmt in Duisburg die Leitzentrale den Betrieb auf. Dort sitzen künftig die Kapitäne in einem …