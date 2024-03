TAGESVORSCHAU Termine am 28. Februar 2024 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Februar 2024 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen …