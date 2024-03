Herr Bass ist im Bereich Arbeitsbeziehungen ein allseits anerkannter und angesehener Verhandlungsführer und eine Vertrauensperson und kann eine herausragende Karriere vorweisen, die sich bereits über Jahrzehnte erstreckt. Der als Schlüsselfigur auf seinem Gebiet gefeierte Herr Bass spielt eine zentrale Rolle bei Verhandlungen und Schlichtungsverfahren in einem breiten Spektrum von bedeutenden Einrichtungen des öffentlichen Sektors, die das Metropolitan Toronto School Board, die Ontario Hospital Association, Krankenhäuser, Polizeidienste, Universitäten, Pflegeheime und Regierungsstellen umfassen.

Herr Bass ist ein versierter Investor mit einer langen Geschichte und umfassenden Kenntnissen des Investments in den Bergbau und die Mineralexploration. Die zunehmende Eigentümerposition von Herrn Bass am Unternehmen, die durch seine kürzliche Beteiligung an der Schuldverschreibungsfinanzierung (Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2024) verdeutlicht wird, unterstreicht sein bedeutendes Investment und sein Vertrauen in die Fähigkeit von Getchell, sein in Nevada angesiedeltes Goldprojekt Fondaway Canyon erfolgreich voranzubringen.

Bill Wagener, CEO und früherer Chairman von Getchell Gold, äußerte sich begeistert über die Berufung von Herrn Bass und erklärte wie folgt: „Bob war einer der Gründer von Getchell, als wir als privates Unternehmen an den Start gingen. Er hat uns kontinuierlich und langfristig unterstützt, und wir sind außerordentlich erfreut, ihn im Management von Getchell Gold Corp. begrüßen zu können. Seine Führungsstärke, sein Geschäftssinn und seine umfassenden Kontakte sind genau das, was wir brauchen, um die Anerkennung und die Bewertung des Unternehmens und des Goldprojekts Fondaway Canyon weiter zu stärken. Bobs Talente und Engagement sprechen Bände, und wir sind zuversichtlich, dass er in der Lage ist, Getchell zu größerem Erfolg zu führen.“