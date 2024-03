Der norwegische Wasserstoffpionier NEL ASA hat in einem aktuellen Geschäftsbericht positive Signale an den Markt gesendet.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im gleichen Zeitraum auf 543 Millionen norwegischen Kronen, von 414 Millionen norwegischen Kronen im Vorjahr und übertraf ebenfalls die Analystenprognosen von 447 Millionen Kronen.

Der Aktienkurs schnellte in Oslo um die Mittagszeit 6,6 Prozent hoch auf 4,86 norwegische Kronen. Im Verlauf der letzten zwölf Monate haben die Titel immer noch fast 30 Proznt an Wert verloren.

Für das gesamte Jahr 2023 meldete NEL einen Umsatz von 1,77 Milliarden Kronen, eine Steigerung gegenüber den 993,6 Millionen Kronen des Jahres 2022, und reduzierte den Verlust je Aktie von -0,76 Kronen auf -0,52 Kronen.

Abspaltung der Kraftstoffsparte

In einer strategischen Wende gab NEL bekannt, eine mögliche Abspaltung seiner Kraftstoffsparte zu prüfen, um "zwei unabhängige Pure-Play-Unternehmen zu schaffen, die in ihren jeweiligen Bereichen Marktführer werden wollen". Diese Entscheidung basiert auf der Erkenntnis begrenzter Synergien zwischen den Geschäftsbereichen Kraftstoffversorgung und Elektrolyseur.

CEO Håkon Volldal betonte, dass eine Trennung beider Bereiche ihre Positionierung als Marktführer in ihren jeweiligen Segmenten stärken würde. Die Ausgliederung der Kraftstoffsparte, möglicherweise als Sachdividende an die aktuellen Aktionäre und deren anschließende Börsennotierung in Norwegen, steht im Raum.

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der das Interesse an Wasserstofftechnologien weltweit zunimmt. Volldal hob hervor, dass die Markttreiber für Elektrolyseure und Wasserstofftankstellen weiterhin stark sind. Die Aufteilung in zwei fokussierte Unternehmen soll nicht nur die Wachstumschancen in ihren jeweiligen Märkten maximieren, sondern auch den langfristigen Shareholder Value steigern.

