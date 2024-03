Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Einsparungen im Bundeshaushalt schlägt der Freiburger Sozialexperte Bernd Raffelhüschen eine Nullrunde für Rentner in diesem Jahr vor. "Die Rentenerhöhung für dieses Jahr sollte ausgesetzt werden", sagte er der "Bild".Das würde in der Rentenkasse "innerhalb eines Jahres mehr als zehn Milliarden Euro sparen". Diese Ersparnis wirke sich auch auf den Bundeshaushalt aus: "Der Zuschuss zur Rentenkasse kann sinken." Deutschland baue seinen Sozialstaat seit Jahrzehnten immer weiter aus, monierte Raffelhüschen: "Die Sozialausgabenquote ist hoch wie nie zuvor - auch im internationalen Vergleich. Deshalb ist es auch unproblematisch, im Sozialbereich zu sparen."Der Ökonom forderte zugleich die Ampel-Regierung auf, den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor wieder einzuführen. "Damit würde sie den Rentenanstieg in den Folgejahren bremsen. Das entlastet die Rentenkasse, den Bundeshaushalt und die Beitragszahler", sagte Raffelhüschen: "Wir müssen uns immer vergegenwärtigen: Der heutigen Rentner-Generation geht es gut wie keiner vor ihr."