Dieser Schritt markiert das Ende von Apples Versuch, in die Automobilbranche einzusteigen, und folgt auf jahrelange Herausforderungen bei der Entwicklung eines vollautonomen Elektrofahrzeugs. Das Projekt, das 2014 startete, litt unter mehreren Wechseln in der Teamleitung und der Strategie. Trotz intensiver Bemühungen und der Einstellung von Mitarbeitern aus der gesamten Automobilindustrie konnte Apple die hohen Erwartungen an das Fahrzeug, das ursprünglich ohne Lenkrad und Pedale geplant war, nicht erfüllen. Zuletzt schätzte Apple, dass das Fahrzeug rund 100.000 US-Dollar kosten würde, war sich aber unsicher über die zu erzielenden Gewinnmargen.

Der Abbruch des Projekts kommt zu einer Zeit, in der der Markt für Elektrofahrzeuge sich abkühlt, mit sinkenden Verkaufszahlen und Herausforderungen in der Ladeinfrastruktur. Selbst Tesla sieht sich mit einem verlangsamten Wachstum konfrontiert. Analysten loben die Entscheidung Apples, sich stattdessen auf das lukrative Feld der generativen KI zu konzentrieren, als klugen strategischen Zug.

Die Anleger reagierten positiv auf die Nachricht, und die Apple-Aktie stieg um etwa ein Prozent. Auch Tesla-CEO Elon Musk kommentierte den Schritt mit einem salutierenden Emoji auf X.

Während einige Entlassungen im Rahmen der Projektbeendigung erwartet werden, sieht Apple das Team für künstliche Intelligenz als zukünftigen Schwerpunkt. Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren 113 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert und kürzlich das Vision Pro Headset eingeführt, was die fortlaufende Innovationskraft von Apple unterstreicht. Mit der Fokussierung auf generative KI und der Weiterentwicklung von CarPlay, das eine tiefere Integration in Fahrzeuge erlaubt, bleibt Apple ein wichtiger Akteur im Technologie- und Automobilsektor.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion