Um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, "müsste man an allen Fronten extrem erfolgreich sein", zitiert Bloomberg Analyst Pierre Ferragu. "Selbst bei einem großzügigen 40-fachen Multiplikator auf unsere über den Konsenserwartungen liegenden Erwartungen sehen wir keinen Grund, ARM über 110 US-Dollar zu kaufen." Die Aktie schloss zuletzt bei 138 US-Dollar und ist im Februar um 95 Prozent gestiegen.

New Street Research hat die Chip-Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft, nachdem sich der Aktienkurs allein in diesem Monat mehr als verdoppelt hat.

Die vorsichtigere Sichtweise des Forschungsinstituts New Street Research kommt unerwartet, da es sich schon früh für die Aktie eingesetzt hat. Es war außerdem das erste von Bloomberg erfasste Unternehmen, das ein Rating für die Aktie abgab.

Erst am Montag hatte Rosenblatt Securities das Kursziel für ARM angehoben. Das Brokerhaus war zuvor nach Cambridge, England, gereist, um sich mit dem Führungsteam des Chipdesigners zu treffen. Nach dieser Zusammenkunft kehrte es mit der Überzeugung zurück, dass die Lizenzgebühren aufgrund strategischer Lizenzvergaben, die verstärkt auf künstliche Intelligenz ausgerichtet sind, in der Zukunft schneller wachsen werden.

Aufgrund dieser Erkenntnisse erhöhte Rosenblatt das Zwölf-Monats-Kursziel für die ADRs von ARM von 140 auf 180 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von über 30 Prozent.

Derzeit empfiehlt die Hälfte der von Bloomberg erfassten Analysten die Aktie zum Kauf, während etwa 41 Prozent der Analysten die Aktie als "Hold" einstufen und der Rest eine bearishe Haltung einnimmt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutet auf einen Abwärtstrend von etwa 28 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie hin.

ARMs Kursrallye im Februar wurde durch einen beeindruckenden Prognose- und Gewinnbericht ausgelöst. In der Folge stieg die Aktie an nur einem Tag um 48 Prozent. Das Unternehmen hob das Wachstumspotenzial der künstlichen Intelligenz hervor, die laut CEO Rene Haas "in keiner Weise ein Hype-Zyklus" sei.

Die anschließenden Kursgewinne erfolgten, nachdem Nvidia eine eigene optimistische Prognose abgegeben hatte. KI scheint weiter ein Thema zu sein, von dem die Anleger nicht genug bekommen können.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

