WELL Health-Gründer Hamed Shahbazi wird Vorstandsvorsitzender von HEALWELL AI "HealWell Ai Inc. und HEALWELL freuen sich, die Ernennung von Hamed Shahbazi zum Board-Chairman bekannt zu geben. Shahbazi, derzeitiger Chairman und CEO von WELL, wird nun auch HEALWELL leiten und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit beider …