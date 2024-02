JP Morgan-Chef Jamie Domin hast davor gewarnt, dass die Dinge sich vor jedem Crash immer besonders gut anfühlen - so wie derzeit: die Aktienmärkte auf Allzeithoch, der allgemeine Konsens einer weichen Landung der Wirtschaft, die überbordende KI-Euphorie, dazu aktuell noch der starke Anstieg der Kryptos (vor allem Bitcoin). Und das alles trotz der immer geringeren Aussichten für sinkende Zinsen - die Märkte verhalten sich derzeit vielmehr so, als würden die Zinsen bei Null sein und die Fed durch QE Liquidität ins System schütten. Aber im März wird in Sachen Liquidität genau das Gegenteil passieren durch Auslaufen des Banken-Rettungsprogramms BTFP und das absehbare Ende der Reverse Repo-Aktionen der Fed. Vielleicht sollte man also die Aussage von Jamie Dimon ernst nehmen, dass es sich vor einem Crash immer besonders gut anfühlt. Etwas zu gut vielleicht..

Hinweis aus Video:

1. Zinsen: Senkt die Fed nicht mehr vor US-Wahlen im November?

2. Apple gegen Tesla 0-1 – iCar-Traum wird offenbar aufgegeben

Das Video "Jamie Dimon: "Vor jedem Crash fühlt es sich besonders gut an!"" sehen Sie hier..