CASTRES, Frankreich, 28. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Am 29. Februar findet der Internationale Tag der Seltenen Erkrankungen, der Rare Disease Day, statt. Aus diesem Anlass bekräftigen die Laboratoires Pierre Fabre ihr Engagement für die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Arzneimittel für Kinder, da diese jungen Patienten spezifische Behandlungen benötigen. Das für ihr Engagement in der Onkologie und Dermatologie bekannte Unternehmen Laboratoires Pierre Fabre engagiert sich seit mehreren Jahren im Bereich der seltenen Erkrankungen, von denen weltweit mehr als 200 Millionen Kinder betroffen sind (1,2) .

Auf diesem Gebiet kommen den Partnerschaften sowie der Zusammenarbeit eine besondere Rolle zu, um die Forschung und die Entdeckung neuer Behandlungsmethoden zu fördern.

Zusammenarbeit mit der Stiftung EspeRare bei der Behandlung von XLHED:

Die Laboratoires Pierre Fabre engagieren sich gemeinsam mit der Stiftung EspeRare für die Entwicklung einer innovativen In-utero-Therapie zur Behandlung der häufigsten Form der ektodermalen Dysplasie, XLHED, einer seltenen genetischen Erkrankung, die insbesondere die Schweiß- und Atemwegsdrüsen, die Haut, die Haare und die Zähne betrifft. Jährlich kommen weltweit 500 Babys mit dieser Krankheit zur Welt.

„Als Mutter eines kleinen Sohnes, der an ektodermaler Dysplasie leidet, einer seltenen und unbekannten genetischen Erkrankung, die Schweißdrüsen, Haare, Zähne, Nägel, ... befällt, engagiere ich mich sehr für die Association Française des Dysplasies Ectodermiques (AFDE). Der Verein besteht seit mehr als 20 Jahren und leistet wichtige Unterstützung für betroffene Familien, die nicht immer auf ein verständnisvolles Umfeld und die richtige medizinische Beratung zählen können. Wir helfen, den Alltag dieser Familien zu verbessern. Wir organisieren landesweite Tagungen und Aufenthalte, um die Begegnungen und den Austausch zu fördern. Wir beteiligen uns auch an Forschungsprojekten wie der klinischen Studie EDELIFE zur pränatalen Behandlung der häufigsten Krankheitsform XLHED, die von Pierre Fabre und der Stiftung EspeRare durchgeführt wird. Für die Kinder und ihre Familien ist diese Möglichkeit, an der medizinischen Forschung teilzunehmen, eine echte Chance und gibt ihnen neue Hoffnung. Muriel Dubreuilh, Vorsitzende der Association Française des Dysplasies Ectodermiques (AFDE)