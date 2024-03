FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Höhenflug am Kryptomarkt hält an. Am Mittwoch stieg der Kurs der nach Marktwert größten Digitalwährung Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 59 500 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Ende 2021. Das Rekordhoch aus demselben Jahr kommt damit zunehmend näher, es liegt noch rund 10 000 Dollar oder gut 15 Prozent entfernt. Angesichts des Tempos der jüngsten Kursrally könnte es bald erreicht werden: Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin um fast 40 Prozent zugelegt.

"Zugpferd Nummer eins bleibt das heranrückende Bitcoin-Halving", erklärte Krypto-Fachmann Timo Emden von Emden-Research. Dabei handelt es sich um ein Ereignis im April, bei dem die Belohnung für die Verifizierung von Bitcoin-Transaktionen halbiert wird. In der Folge wächst das Angebot an Bitcoin langsamer, was in der Vergangenheit meist zu Kursgewinnen geführt hat.