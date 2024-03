Rostock (ots) - AnneLi Meisel ist seit September 2022 Head of B2B-Partnerships

beim Rostocker InsurTech hepster. Ihr Bildungsweg führte sie von Shanghai über

die USA schließlich nach Rostock. Mit hepster möchte sie an die Spitze der

europäischen InsurTechs.



Bei hepster ist AnneLi Meisel als Head of B2B Partnerships für den Umsatz durch

B2B-Partner und die strategische Ausrichtung der jeweiligen Kooperation

verantwortlich. Zudem hilft sie, die Strukturen und Prozesse im B2B-Team zu

optimieren sowie die Strategie zu fixieren. Der Start im September 2022 kam für

sie dem berühmten Sprung ins kalte Wasser gleich: "Es war eine herausfordernde,

ja sportliche Zeit: Innerhalb der ersten drei Monate haben wir eine völlig neue

Teamstruktur etabliert, die Vertriebs- und Akquisitionsprozesse optimiert sowie

die Partner Journey und Zielgruppen feinjustiert."





Vor ihrem Schritt zurück nach Deutschland war Meisel mehr als zwei Jahre inführender Position bei einem InsurTech für Mietkautionsversicherung in den USAtätig. Dort arbeitete sie zunächst als Partner Success-Manager in New York undschließlich als Team Lead Revenue Operations. In dieser Zeit hat sie das rasanteWachstum des InsurTechs von 25 auf mehr als 300 Mitarbeiter miterlebt.Über ihre Ausbildung in Shanghai kam sie nach New York, wo sie zunächst alsBusiness Development Consultant bei Total Management und später zwei Jahre beider Real Estate Group "LandSeaAir" tätig war, darunter als Manager ClientRelations und lizensierte Verkaufskraft.Über ein gemeinsames Netzwerk ist sie schließlich Mitte 2022 mithepster-Co-Gründerin Hanna Bachmann ins Gespräch gekommen: "Ich fand das Konzeptund die Herangehensweise von hepster spannend. Die Unternehmenskultur, das Team,das Geschäftsmodell und das Timing - alles hat gepasst, zumal ich längst wiederzurück nach Deutschland wollte" , berichtet AnneLi Meisel.Hanna Bachmann freut sich , AnneLi Meisel und ihre reichen Erfahrungen fürhepster gewonnen zu haben: "AnneLi hat einen ungewöhnlich vielfältigenHintergrund. Sie ist gewissermaßen auf drei Kontinenten beheimatet und hat inunterschiedlichen Kulturen persönliche und berufliche Expertise gesammelt. IhreErfahrungen bereichern hepster stark."Und was sind ihre Ziele für 2024? In diesem Jahr möchte Meisel die Struktur undZusammenarbeit innerhalb ihres Teams noch erfolgreicher gestalten undsicherstellen, "dass wir und hepster so wachsen, wie wir es uns vorstellen. Meingroßes Ziel: hepster als europäischen Marktführer für Embedded Insurance zuetablieren. Dazu gehört dieses Jahr als Umsatzziel ein Wachstum von 75% auf dasVorjahr."Über hepsterDas Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertesÖkosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte undindividuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Unter dem Ansatzder sogenannten Embedded Insurance, schafft hepster für seine Kunden und Partnerdie beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechsumfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- undUnfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 3.000 Partner undmehr als 260.000 Kunden mit über 500 maßgeschneiderten Versicherungsproduktenvon sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und dieVersicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a.von TÜV Saarland und namhaften Magazinen. hepster agiert mittlerweile inDeutschland und Österreich, und seit Frühjahr 2022 auch in Frankreich.