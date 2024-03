Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN:DE000A3DSV01, http://www.cantourage.com ), ein führendes europäischesUnternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, und AllNations, ein renommiertes kanadisches Unternehmen für den Anbau vonPremium-Cannabisprodukten, starten gemeinsam den Verkauf von Cannabisblüten imeuropäischen Markt. Mit dem Markteintritt können Patient:innen nun die Kultivare"Mac Doughnut" und "Stó:lo Haze" verschrieben bekommen. Beide Sorten stammen ausdem Gebiet der Shxwha:y-First-Nation in Chilliwack, einer Stammesgruppe derFirst Nations am Lower Fraser River in British Columbia, Kanada. In Deutschlandsind die Cannabisprodukte nun mithilfe von Cantourage landesweit in Apothekenverfügbar.Gegründet im November 2019, gilt All Nations als Treiber des wirtschaftlichenWachstums und der Weiterentwicklung der indigenen Gemeinschaft in Chilliwack.All Nations engagiert sich für die First Nations und setzt dabei auf lokaleBeschäftigung - so stammen rund 70 Prozent der Mitarbeitenden direkt aus derStó:lo-Gemeinde. In seiner rund 2.800 Quadratmeter großen, durch Wasserkraftbetriebenen Indoor-Anlage, die sechs Blütenräume mit jeweils 195 Quadratmeternumfasst, kombinieren die erfahrenen Grower traditionelles Anbauwissen mitmodernster Technik. Bislang vertreibt All Nations seine Cannabisprodukteausschließlich auf dem kanadischen und dem israelischen Markt. Dabei setzt dasUnternehmen auf Sorten aus ihrem internen Programm zur Aufzuchtselbstentwickelter Klone - so auch das nun in Deutschland verfügbare "Stó:loHaze", eine Kreuzung der bekannten Kultivare "Northern Lights" und "Super SilverHaze", und der Kultivar "Mac Doughnut", der den Sorten "Mac 1" und "PowderedDoughnuts" entstammt.Darwin Douglas, Gründer und CEO von All Nations, sagt: "Die Kooperation mitCantourage ermöglicht uns einen schnellen und einfachen Zugang zum europäischenCannabismarkt. Durch die bevorstehende Legalisierung in Deutschland sehen wirhier enormes Wachstumspotenzial und langfristige Zukunftschancen mit einem seitJahren etablierten Partner. Unsere einzigartige Cannabiskultivierung beruht aufsorgfältiger Handarbeit und einem tiefen Verständnis für unser Land und unserKlima. Zudem legen wir besonderen Wert auf ein nachhaltiges und natürlichesAnbauverfahren und eine ideale technische Ausstattung unsererKultivierungseinrichtungen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass stets Elementeunserer indigenen Herkunft in unserer Arbeit erkennbar sind. Mithilfe einereinmaligen Kombination aus der Weisheit unserer Vorfahren und modernerInnovation wollen wir ein Cannabiserlebnis schaffen, das wirklich von unserer