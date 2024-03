Düsseldorf (ots) - In den kommenden Jahren wird durch Demografie,

Digitalisierung und Klimaschutz der Bedarf an Beschäftigten in Ingenieur- und

Informatikerberufen deutlich zunehmen. Die Zahl der offenen Stellen in den

Ingenieurberufen sind trotz konjunktureller Eintrübung hoch.



Konjunkturelle Eintrübung zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamt vom Januar 2024 dürfte dasBruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 Prozent gesunken sein. Diese starkekonjunkturelle Eintrübung hat auch (kurzfristige) Auswirkungen auf denArbeitsmarkt in den Ingenieur- und Informatikerberufen. So ist im drittenQuartal 2023 die Gesamtzahl an offenen Stellen im Vorjahresvergleich um 4,7Prozent auf 165.200 gesunken. Damit ist das Niveau der Vor-Corona-Zeit immernoch deutlich übertroffen (2019: 128.900). Es zeigt sich angesichts dieserZahlen, dass der Ingenieurberuf weiterhin attraktiv ist . "Von derBatterieproduktion bis zur Windkraft - überall werden Ingenieurinnen undIngenieure gebraucht, wenn wir den Standort Deutschland aktiv und lebenswertgestalten wollen. Die immer noch hohe Zahl an offenen Stellen ist für michschwer nachvollziehbar. Der Ingenieurberuf ist der Zukunftsjob überhaupt.Sinnhaftigkeit und Mehrwert für die Gesellschaft stehen seit jeher im Fokus", soVDI-Direktor Adrian Willig.Zwischen den einzelnen Berufskategorien gibt es im Vorjahresvergleich großeUnterschiede. So nahm die Anzahl der offenen Stellen im Jahresvergleich in denIngenieurberufen Technische Forschung und Produktionssteuerung um 9,0 Prozentund in den Ingenieurberufen Maschinen- und Fahrzeugtechnik um 2,0 Prozent zu.Auf der anderen Seite nahm die Anzahl der offenen Stellen in denBauingenieurberufen um 5,3 Prozent und bei den Informatikerberufen um 10,8Prozent ab.Herausforderung Kompetenzentwicklung bei Schülerinnen und SchülernDer Monitor beleuchtet zudem die Entwicklungen an den Hochschulen. Die Zahl derStudienanfänger und -anfängerinnen ist im ersten Hochschulsemester in denFächern Ingenieurwissenschaften und Informatik um besorgniserregende 12,5Prozent gesunken. In den vergangenen zehn Jahren haben dabei die StudienbereicheMaschinenbau/Verfahrenstechnik und Elektrotechnik stark an Studienanfänger und-anfängerinnen verloren, während die Informatik deutlich zulegen konnte. DieseEntwicklung steht im starken Gegensatz zu den zunehmenden Anforderungen der sichwandelnden Gesellschaft . "Dieser Trend sollte uns alarmieren, da wir dringendqualifizierte Fachkräfte in diesen Berufsfeldern benötigen, um den zukünftigenAnforderungen Deutschlands gerecht zu werden", warnt VDI-Direktor Adrian Willig.