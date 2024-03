AKTIEN IM FOKUS Deutsche Autowerte im Plus - Jefferies empfiehlt Mercedes-Benz Optimistische Äußerungen der Investmentbank Jefferies zu Mercedes-Benz haben am Mittwoch die Aktien der Stuttgarter angetrieben. Im Windschatten der Kaufempfehlung verteuerten sich auch die Papiere anderer deutscher Autobauer. Am Vormittag …