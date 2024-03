Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düpow (ots) - Der Traum vom eigenen E-Commerce-Business, das sich einen Platz ander Branchenspitze sichert, scheint für viele Unternehmer zum Greifen nah. Werpopuläre Marketingstrategien verfolgt, wird unweigerlich erfolgreich - oder?Durch die steigende Konkurrenz braucht es heutzutage jedoch deutlich mehrKnow-how, um sich durchzusetzen, erklärt Lukas Kintzel, Geschäftsführer derWhiteLion GmbH und Gründer von eCom Orbit. Wie er mit eCom Orbit kleine Brandsdabei unterstützt, sich besonders im Wettbewerb durch bezahlte Werbung zubehaupten, erfahren Sie hier.Freiheit, Erfolg und Wohlstand: All das verbinden Unternehmer heutzutage miteinem erfolgreichen E-Commerce-Business. Was früher noch als innovativeUnternehmensstruktur galt, ist mittlerweile beliebter denn je: ZahlreicheGründer versuchen, sich mit ihrer eigenen Brand im digitalen Raum zu behaupten.Während täglich tausende neue E-Commerce-Brands aus dem Boden sprießen, wird esfür die bereits bestehenden Unternehmen äußerst schwierig, sich gegen die extremhohe Konkurrenz durchzusetzen. Besonders im Bereich Wachstum und Marketingsetzen viele Geschäftsführer auf falsche Ansätze - und bekommen letztendlich dieFolgen zu spüren. "Die Konkurrenz im E-Commerce ist riesig. Allein durchStandstart-Marketing und ein wenig Sichtbarkeit auf Social Media kommen Brandsheutzutage nicht mehr weit", erklärt Lukas Kintzel, Geschäftsführer derWhiteLion GmbH. "Der einzige Schwachpunkt der Konkurrenz sind falschenEmpfehlungen und Tipps, auf die sie hören - und genau das muss man sich alsBrand zunutze machen, um auf dem stetig wachsenden Markt überhaupt noch eineChance zu haben.""Während wir mit unserem Angebot der WhiteLion GmbH bisher nur die Top Brandsunterstützt haben, konzentrieren wir uns mit eCom Orbit nun auch auf die nächsteGeneration der E-Commerce-Gründer. Mit eCom Orbit unterstützen wir nun also auchkleinere E-Commerce-Brands dabei, sich an der Spitze des Markts zu etablieren",erklärt der Unternehmer weiter. Der Fokus liegt bei ihnen aufPerformance-Marketing, das kleinen Brands beim schnellen Skalieren hilft. "Wirgehen mit unseren Kunden ihre Marketingstrategie von A bis Z durch und sorgendafür, dass sie einen effektiven Fahrplan verfolgen, der sie auch tatsächlichans Ziel bringt", verrät er. Mit eCom Orbit bietet Lukas Kintzel einganzheitliches Consulting-Angebot, das alle notwendigen Bereiche des digitalenUnternehmertums abdeckt. "Von Marketingstrategien, Verkaufspsychologie,Angebotsentwicklung bis hin zur Conversion Rate Optimierung - im Rahmen des eComOrbit vermitteln wir das nötige Know-how, damit kleine Brands schnell ihreersten 30.000 Euro im Monat erzielen können", erklärt Lukas Kintzel. Seine