HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe das Jahr 2023 stark abgeschlossen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. PVA habe zudem aufgrund des hohen Auftragsbestands solide kurzfristige Ziele bekannt gegeben. Diese würden Wachstum versprechen, selbst in einem schwierigen Umfeld. Gleichzeitig seien Abstriche an der ergebnisseitigen Konsensschätzung minimiert worden./ck/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 17:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 22,72EUR auf Tradegate (28. Februar 2024, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m