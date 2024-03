Seite 2 ► Seite 1 von 4

WIESBADEN (ots) -- Laut Zeitverwendungserhebung 2022 verbringen Frauen im Durchschnitt knapp 30Stunden pro Woche mit unbezahlter Arbeit, Männer knapp 21 Stunden- Fast die Hälfte der unbezahlten Arbeit von Frauen besteht aus klassischerHausarbeit wie Kochen, Putzen und Wäsche waschen- Jede vierte erwerbstätige Mutter empfindet ihre Zeit für Erwerbsarbeit als zuknapp bemessen - jeder vierte Vater findet, dass er zu viel Zeit im Jobverbringt- Jede sechste Person in Deutschland fühlt sich oft einsam - besonders betroffensind junge Erwachsene, Alleinerziehende und AlleinlebendeFrauen in Deutschland haben im Jahr 2022 pro Woche durchschnittlich rund 9Stunden mehr unbezahlte Arbeit geleistet als Männer, das entspricht 1 Stunde und17 Minuten pro Tag. Der Gender Care Gap lag damit bei 43,8 %. Diese Kennzifferzeigt den unterschiedlichen Zeitaufwand, den Frauen und Männer ab 18 Jahren fürunbezahlte Arbeit durchschnittlich aufbringen. Unbezahlte Arbeit setzt sichdabei aus "Sorgearbeit" in der Haushaltsführung, Kinderbetreuung und der Pflegevon Angehörigen, aber auch freiwilligem und ehrenamtlichem Engagement sowie derUnterstützung haushaltsfremder Personen zusammen. Dieses und weitere Ergebnisseder Zeitverwendungserhebung (ZVE) 2022 hat das Statistische Bundesamt (Destatis)am 28. Februar 2024 in einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Bei dervorausgegangenen ZVE 2012/2013 hatte der Gender Care Gap noch bei 52,4 %gelegen."Die Lücke zwischen Frauen und Männern bei der unbezahlten Arbeit wurde imZeitvergleich kleiner, sie ist aber nach wie vor beträchtlich", sagt Ruth Brand,Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. "Dabei hat sich die Zeit, die Frauenwöchentlich mit unbezahlter Arbeit verbringen, im Zehnjahresvergleich sogar umknapp 20 Minuten erhöht. Allerdings stieg der Zeitaufwand bei den Männern nochstärker, nämlich um gut 1 Stunde und 20 Minuten", so Brand weiter. Insgesamtverbringen Frauen nach den Ergebnissen der ZVE 2022 durchschnittlich knapp 30Stunden und Männer knapp 21 Stunden pro Woche mit unbezahlter Arbeit.Hausarbeit, Einkaufen, Betreuung und Pflege übernehmen noch immer vor allemFrauenFast die Hälfte der unbezahlten Arbeit setzt sich bei Frauen aus Tätigkeiten derklassischen Hausarbeit wie Kochen, Putzen und Wäsche waschen zusammen. Fast 2Stunden pro Tag oder mehr als 13 Stunden pro Woche wenden Frauen im Durchschnittfür diese Tätigkeiten auf. Männer verbringen mit weniger als 1 Stunde pro Tagund knapp 6,5 Stunden pro Woche nur halb so viel Zeit damit. Auch mit der