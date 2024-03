Hamburg (ots) -



- 2023 erlebten 75% der Länder einen erneuten Anstieg der

Unternehmensinsolvenzen, was zu einem weltweiten Anstieg von +7% führte.

- 2024 könnte das dritte aufeinanderfolgende Jahr mit einem Anstieg von +9%

werden, wodurch zwei von drei Ländern über dem Vorpandemie-Niveau liegen.

- Nach diesen aufeinanderfolgenden Anstiegen könnten sich weltweite

Unternehmenspleiten 2025 auf einem hohen Niveau stabilisieren.

- In Deutschland steigen Unternehmensinsolvenzen voraussichtlich um +13% mit

erwarteten rund 20.260 Fällen, bevor sich diese Entwicklung 2025 bei knapp

unter 20.000 Fällen stabilisiert.



Allianz Trade veröffentlicht heute den neuesten globalen Insolvenzreport mit

aktualisierten Prognosen für 2024 und 2025. Laut dem weltweit führenden

Warenkreditversicherer nehmen die weltweiten Insolvenzen nach zwei moderaten

Jahren 2022 (+1%) und 2023 (+7%) im Jahr 2024 (+9%) wieder an Fahrt auf, bevor

sie sich im kommenden Jahr (0%) auf hohem Niveau stabilisieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Prognose für Deutschland: Unternehmenspleiten steigen 2024 weiter,Stabilisierung in 2025Dieser Trend gilt - wenn auch verzögert im Vergleich zu den meisten andereneuropäischen Ländern - auch für Deutschland. So werden im Jahr 2024 laut Allianz Trade Insolvenzstudie die anhaltende Wirtschaftsschwäche, strukturelleHerausforderungen und engere Finanzierungsbedingungen voraussichtlich noch mehrdeutsche Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten bringen.Milo Bogaerts, CEO Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz:"Insolvenzen von Unternehmen in der Bundesrepublik sollen im Jahr 2024 um +13%im Vergleich zum Vorjahr zunehmen. Dieser Anstieg hat bereits insbesondere inder zweiten Jahreshälfte 2023 begonnen. Hier beschleunigte sich die Zahl derInsolvenzen sichtbar (+25% im Vgl. zur 2. Hälfte des Vorjahres), wobei dasGastgewerbe, der Handel, die Baubranche und B2B-Dienstleistungen wesentlich dazubeitrugen."Entsprechend dieser Entwicklung erwarten die Analysten von Allianz Trade, dassdie Unternehmensinsolvenzen in Deutschland im Jahr 2024 das Niveau von 2019überschreiten (15.481 Fälle) und etwa 20.260 Fälle erreichen (+13% im Vergleichzum Vorjahr, d.h. +1.600 Fälle), bevor sie sich 2025 aufgrund der erwartetenErholung der deutschen Wirtschaft auf einem etwas stabileren Niveau einpendeln(19.860 Fälle).In den meisten Industrieländern liegen die Insolvenzen (bereits) über dem Niveauvor der PandemieWie erwartet verzeichnete das Jahr 2023 einen rasanten und breit angelegtenWiederanstieg der Unternehmensinsolvenzen, und das Jahr 2024 begann in denmeisten Industrieländern mit Insolvenzen über dem Niveau vor der Pandemie. Die