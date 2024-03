Lampertheim (ots) - Die Klose Consulting GmbH, eine renommierte digitale

Unternehmensberatung für Apotheken und Gesundheitseinrichtungen, die sich auf

die Mitarbeitergewinnung und digitale Einarbeitung von neuen Mitarbeitern

spezialisiert hat, expandiert. Wie die Geschäftsführung mitteilte, steht nicht

nur der Umzug an den neuen Standort in Heidelberg an, es werden auch mehrere

neue Mitarbeiter gesucht. Die Besetzung der Stellen ist für den nächstmöglichen

Zeitpunkt geplant. Gesucht werden Mitarbeiter in den Bereichen Content Creation,

Kundenbetreuung, Vertrieb, Marketing und Backoffice und auch die Position des

Social Media Managers ist zu vergeben.



Geschäftsführer Nicolas Klose: "Mit unserer Arbeit leisten wir einen wertvollen

Beitrag für die Gesundheitsbranche als Ganzes. Wir helfen Unternehmen der

Branche dabei, in Zeiten der Digitalisierung auf der Seite der Gewinner zu

stehen. Vielen medizinischen Einrichtungen verursacht die Mitarbeitergewinnung

in den heutigen Zeiten große Schwierigkeiten. Durch unsere Maßnahmen zur

digitalen Einweisung und zur dauerhaften Sichtbarkeit können diese jedoch

behoben werden."







Consulting GmbH Unternehmen in der Gesundheitsbranche der gesamten DACH-Region

dabei, ihre Unternehmensprozesse zu digitalisieren und automatisieren sowie

qualifiziertes Fachpersonal und Neukunden zu gewinnen. Dabei setzen die Experten

in erster Linie auf eine gesteigerte digitale Sichtbarkeit. Um der wachsenden

Nachfrage nach ihrem Angebot gerecht zu werden, befindet sich das Unternehmen

derzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die gemeinsam mit ihnen wachsen

wollen.



Die Klose Consulting GmbH setzt an die Mitarbeiterführung den gleichen Anspruch

wie auch an die Zusammenarbeit mit ihren Kunden: Neue Talente erwartet neben

einem attraktiven Einstiegsgehalt vor allem ein sicheres und langfristiges

Arbeitsumfeld in einer spannenden Branche. So verspricht die Zusammenarbeit mit

Unternehmen aus der Gesundheitsbranche echte und nachhaltige Erfolge, die

transparent kommuniziert und gemeinsam gefeiert werden. Ebenso gegeben sind

klare Perspektiven für Weiterentwicklung und Aufstiegschancen in den kommenden

Jahren. Die Aufgaben sind vielfältig: So umfassen diese beispielsweise im

Bereich Social-Media das koordinierte Management von Content-Erstellung, die

Betreuung der Social-Media-Kanäle der Kunden und die Analyse aktueller Trends.



Mit seinem digitalen Schulungsbereich bietet die Klose Consulting GmbH ihren

Mitarbeitern einen reibungslosen Start ohne lange Einarbeitungszeit. Schnell

kann autonom gearbeitet werden, unabhängig vom vorherigen Wissens- und

Erfahrungsstand. Auch Quereinsteiger haben somit die Chance, gemeinsam mit dem

Unternehmen zu wachsen und schnell auf Flughöhe zu kommen. Gesucht werden

engagierte Mitarbeiter, die effiziente und digitalisiert arbeiten. Ideale

Kandidaten zeichnen sich durch organisatorisches Arbeiten, Teamfähigkeit und

hohe Disziplin aus.



"Der Umzug unseres Unternehmens-Sitzes von Lampertheim in die Medizinstadt

Heidelberg markiert einen weiteren wichtigen Punkt in unserem Wachstum: Unsere

Mitarbeiter arbeiten dort in einem hochmodernen Büro mit effizienten

Arbeitsplätzen, die unter anderem mit höhenverstellbaren Tischen ausgestattet

sind. Ebenso erhalten sie Zugriff auf das neueste Top-Equipment unserer Branche.

Wir freuen uns, schon bald motivierte neue Talente in unserem Team begrüßen zu

dürfen", so Mara Maier.



Mehr Informationen zur Klose Consulting GmbH und den offenen Stellen finden Sie

unter: https://karriere.kloseconsulting.de/



Pressekontakt:



Klose Consulting GmbH

Nicolas Klose und Mara Maier

E-Mail: mailto:kontakt@kloseconsulting.de

Webseite: https://kloseconsulting.de/



Pressekontakt:

Ruben Schäfer

E-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168635/5723823

OTS: Klose Consulting GmbH



Als Marketingexperten unterstützen Nicolas Klose und Mara Maier mit der KloseConsulting GmbH Unternehmen in der Gesundheitsbranche der gesamten DACH-Regiondabei, ihre Unternehmensprozesse zu digitalisieren und automatisieren sowiequalifiziertes Fachpersonal und Neukunden zu gewinnen. Dabei setzen die Expertenin erster Linie auf eine gesteigerte digitale Sichtbarkeit. Um der wachsendenNachfrage nach ihrem Angebot gerecht zu werden, befindet sich das Unternehmenderzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die gemeinsam mit ihnen wachsenwollen.Die Klose Consulting GmbH setzt an die Mitarbeiterführung den gleichen Anspruchwie auch an die Zusammenarbeit mit ihren Kunden: Neue Talente erwartet nebeneinem attraktiven Einstiegsgehalt vor allem ein sicheres und langfristigesArbeitsumfeld in einer spannenden Branche. So verspricht die Zusammenarbeit mitUnternehmen aus der Gesundheitsbranche echte und nachhaltige Erfolge, dietransparent kommuniziert und gemeinsam gefeiert werden. Ebenso gegeben sindklare Perspektiven für Weiterentwicklung und Aufstiegschancen in den kommendenJahren. Die Aufgaben sind vielfältig: So umfassen diese beispielsweise imBereich Social-Media das koordinierte Management von Content-Erstellung, dieBetreuung der Social-Media-Kanäle der Kunden und die Analyse aktueller Trends.Mit seinem digitalen Schulungsbereich bietet die Klose Consulting GmbH ihrenMitarbeitern einen reibungslosen Start ohne lange Einarbeitungszeit. Schnellkann autonom gearbeitet werden, unabhängig vom vorherigen Wissens- undErfahrungsstand. Auch Quereinsteiger haben somit die Chance, gemeinsam mit demUnternehmen zu wachsen und schnell auf Flughöhe zu kommen. Gesucht werdenengagierte Mitarbeiter, die effiziente und digitalisiert arbeiten. IdealeKandidaten zeichnen sich durch organisatorisches Arbeiten, Teamfähigkeit undhohe Disziplin aus."Der Umzug unseres Unternehmens-Sitzes von Lampertheim in die MedizinstadtHeidelberg markiert einen weiteren wichtigen Punkt in unserem Wachstum: UnsereMitarbeiter arbeiten dort in einem hochmodernen Büro mit effizientenArbeitsplätzen, die unter anderem mit höhenverstellbaren Tischen ausgestattetsind. Ebenso erhalten sie Zugriff auf das neueste Top-Equipment unserer Branche.Wir freuen uns, schon bald motivierte neue Talente in unserem Team begrüßen zudürfen", so Mara Maier.Mehr Informationen zur Klose Consulting GmbH und den offenen Stellen finden Sieunter: https://karriere.kloseconsulting.de/Pressekontakt:Klose Consulting GmbHNicolas Klose und Mara MaierE-Mail: mailto:kontakt@kloseconsulting.deWebseite: https://kloseconsulting.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168635/5723823OTS: Klose Consulting GmbH