NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Der Absatz und das Umsatzwachstum aus eigener Kraft des Konsumgüterkonzerns seien schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Erlösausblick auf das neue Geschäftsjahr sei mau./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 02:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 02:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,65 % und einem Kurs von 60,72EUR auf Tradegate (28. Februar 2024, 13:29 Uhr) gehandelt.