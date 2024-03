NEW YORK, 28. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Am 28. Februar stellte PGYTECH, die führende Marke für Fotografiezubehör, offiziell ihr neuestes Produkt vor - CFexpress CreateMate Kartenleser-Gehäuse Type A/SD und Type B/SD.

Das Debüt des SD CreateMate Kartenleser-Gehäuse der ersten Generation löst Spannung auf dem Markt aus, und die Vorfreude auf das kommende CFexpress CreateMate Kartenleser-Gehäuse steigt.

Die erste Generation der SD-Version CreateMate Kartenleser-Gehäuse, die im Juni letzten Jahres auf den Markt kam, war ein Meilenstein unter den Produkten von PGYTECH und wurde von der Industrie und den Fotoenthusiasten begeistert aufgenommen. Die Dual-Card-Speicher- und Ultra-High-Speed-Datenlesefunktionen sowie die tragbaren Schutzfunktionen füllten eine Marktlücke für solche Benutzeranforderungen und erfüllen die kreativen Anforderungen von Fotoenthusiasten. Inzwischen hat PGYTECH auch zahlreiche Anfragen nach einer CFE-A/CFE-B-Kartenversion erhalten.

Um den Anforderungen professioneller Hersteller und den strengen Qualitätsstandards gerecht zu werden, hat das Produktentwicklungsteam von PGYTECH fast ein Jahr lang umfangreiche Untersuchungen durchgeführt und seine Produkte fast tausend Tests unterzogen. Wie wäre es mit dem Ergebnis? Wir freuen uns, Ihnen zwei hochmoderne Kartenleser-Gehäuse vorzustellen – Typ CFE-A und Typ CFE-B. Diese Neuzugänge bieten unter Beibehaltung der dualen Speicherfunktionalität und der Lese-/Schreibfähigkeiten Kompatibilität mit SD 4.0 SD/Micro SD-Karten (über Hochgeschwindigkeitskartenadapter) und CFexpress-Karten und erreichen beeindruckende theoretische Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 312 MB/s bzw. 1000 MB/s. Ihr vielseitiges Steckplatzdesign erfüllt zudem die Anforderungen an eine hohe Speicherkapazität. Die CFE-A Version kann gleichzeitig drei CFexpress Typ-A-Karten aufnehmen, während die CFE-B-Version zwei CFexpress Typ-B-Karten aufnehmen kann. Darüber hinaus bieten beide Versionen Platz für drei SD-Karten, vier Micro-SD-Karten, zwei Nano-SIM-Karten und einen Kartenauswurfstift, was den Komfort und die Effizienz für alle Benutzer gewährleistet.

Wei, der Leiter des PGYTECH-Produktcenters, erklärt: „Das Produktentwicklungsteam von PGYTECH hat sich schon immer an den Bedürfnissen der Anwender orientiert und die praktischen Bedürfnisse von Fotografie-Enthusiasten in verschiedenen Szenarien berücksichtigt, indem es Produkte entwickelt hat, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen High-End-Qualität und Innovation bieten, um die Anforderungen an eine reibungslose Interaktion und Kreation zu erfüllen. Daher haben wir neben der Praktikabilität des Produkts auch die Aspekte Komfort und Schutz berücksichtigt. Für das Kartenleser-Gehäuse des CFE-A/CFE-B-Karten haben wir zum Beispiel stoßfeste, staubdichte und spritzwassergeschützte Materialien nach IP54 verwendet, um die Anforderungen an den Schutz bei Außenaufnahmen zu erfüllen. Außerdem haben wir eine Standard-Typ-C-Schnittstelle verwendet, sodass keine App installiert werden muss-Plug-and-Play-Kompatibilität mit Smartphones und Tablets. Der Standard-Multifunktionskartenauswurfstift, der speziell vom Designteam neu entwickelt wurde, kann als provisorischer Schraubenschlüssel für eine schnelle Installation und Entfernung verwendet werden."

Es wird berichtet, dass das CFE-A/CFE-B CreateMate Kartenleser-Gehäuse offiziell in zwei klassischen Farben erhältlich ist: Klassisch Schwarz und Moosgrün, jeweils zum Preis von $99,95/€99,95. Die Markteinführung des Produkts wird mit Spannung erwartet und soll den Verbrauchermarkt unter professionellen Fotofreunden ankurbeln.

